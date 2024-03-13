Начальник погрануправления ФСБ Волгоградской области Вадим Синицын отмечает День рождения

В Волгограде сегодня, 13 марта, празднует свой День рождения начальник Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области полковник Вадим Синицын.
Официально в должность начальника Пограничного управления ФСБ России Волгоградской области Вадим Синицын вступил в июле 2021 года. Полковник является членом Президиума Волгоградской областной организации Общества «Динамо».
Редакция информационного агентства «Высота 102» присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес Вадима Синицына.