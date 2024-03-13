Общество

Начальник погрануправления ФСБ Волгоградской области Вадим Синицын отмечает День рождения

Общество 13.03.2024 17:46
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13.03.2024 17:46


В Волгограде сегодня, 13 марта, празднует свой День рождения начальник Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области полковник Вадим Синицын.

Официально в должность начальника Пограничного управления ФСБ России Волгоградской области Вадим Синицын вступил в июле 2021 года. Полковник является членом Президиума Волгоградской областной организации Общества «Динамо».  

Редакция информационного агентства «Высота 102» присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес Вадима Синицына.

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