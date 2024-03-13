



12 марта в Волгоградской области вступили в силу меры по ограничению распространения бруцеллёза. Очаг инфекционной болезни, свободно передающейся от домашних животных к человеку, был обнаружен в селе Цаца Светлоярского района. Заболевание может вызывать поражения опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет ветеринарии, эпидемиологический очаг зафиксирован на южной окраине населённого пункта в одном из личных подсобных хозяйств.

Ограничения будут действовать до убоя последнего животного. На этот период Цацинское сельское поселение объявлено неблагоприятным населённым пунктом. Здесь запрещено лечение больных животных, их ввоз и вывоз, реализация молочной продукции, вывоз кормов и инвентаря, въезд и выезд транспортных средств. Также в течение 90 дней местным фермерам запрещено использование водоёмов для водопоя животных.

В 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 11 случаев заражения человека бруцеллёзом на территории Иловлинского, Быковского, Палласовского и Среднеахтубинского районов. В 2022 году специалисты Роспотребнадзора сообщали о фиксации недуга у 10 пациентов.

Отметим, инфекция проявляется клинической картиной, схожей с обычным гриппом: лихорадкой, болью в спине, ломотой в теле, плохим аппетитом, потерей веса, слабостью, головной болью, ночной потливостью, болью в животе и кашлем. При появлении соответствующих симптомов следует обязательно обратиться за консультацией к медицинскому специалисту.