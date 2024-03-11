Жители станицы Нехаевская Волгоградской области уже третий месяц получают поздравления с Новым годом. Как рассказал V102.RU житель района Виктор Дегтярев, билборд с Дедом Морозом и елочкой был установлен напротив районной администрации еще в декабре прошлого года. И до сих пор его не демонтировали.
- Скоро уже Масленица, зелень начнет пробиваться, а у нашей администрации Новый год продолжается,
- констатировал местный житель. - Пять раз в неделю чиновники приходят сюда на работу и никого ничто не смущает.
Билборд с новогодними поздравлениями по-прежнему занимает центральное место в станице. Помимо администрации района, здесь же находится офис сельской администрации, местный дом культуры, а недалеко – избирательный участок №2601, на который скоро придут избиратели, чтобы выбрать Президента РФ.
Фото Виктора Дегтярева