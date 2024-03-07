Три школы Волгоградской области обязали обзавестись армейским уставом

Общество 07.03.2024 20:01
0
07.03.2024 20:01
Новониколаевский районный суд Волгоградской области обязал три сельские школы устранить нарушения требований законодательства в сфере патриотического воспитания и воинской обязанности и военной службе. Как сообщили V102.RU в суде, иски к Верхнекардаильской, Двойновской и Комсомольской средним школам подавал прокурор района. В частности, при проверке соблюдения законодательства в сфере патриотического воспитания и законодательства о воинской обязанности и военной службе в данных общеобразовательных учреждениях было выявлено отсутствие материально-технической базы для обучения школьников начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
В частности, в школах должны быть размещены общевойсковые уставы Вооружённых Сил Российской Федерации, наставление по стрелковому делу, учебное пособие по основам медицинских знаний, а также наглядно-методические материалы - а именно, набор плакатов об организационной структуре ВС РФ и воинских званиях.
Представители ответчиков полностью согласились с исковыми требованиями прокурора, а решение суда уже вступило в законную силу.
«Уже варят»: в Камышине поменяли рванувшую кипятком трубу07.03.2024 20:44
Общество 07.03.2024 20:44
Волгоградцев готовят к закрытию скоростного трамвая07.03.2024 20:25
Общество 07.03.2024 20:25
На любой вкус: волгоградцев ждет более 60 фестивалей и мероприятий в 2024 году07.03.2024 19:43
Общество 07.03.2024 19:43
От подавления бунтов до побега. Будни конвойной службы волгоградского УФСИН в репортаже «Высоты 102»07.03.2024 18:07
Общество 07.03.2024 18:07
«Ползем домой»: волгоградцы встретили окончание предпраздничного дня в 6-балльных пробках07.03.2024 16:31
Общество 07.03.2024 16:31
Волгоградские металлурги удивили милых дам кулинарными шедеврами07.03.2024 16:29
Общество 07.03.2024 16:29
На юге Волгограда заменили изношенный участок водовода под ж/д полотном07.03.2024 15:03
Общество 07.03.2024 15:03
Дарите женщинам цветы! Курсанты МВД устроили волгоградкам праздник07.03.2024 14:41
Общество 07.03.2024 14:41
В Волгоград из Москвы привезли раритетный рояль с сюрпризом07.03.2024 14:32
Общество 07.03.2024 14:32
Блогеру Агафоновой облсуд в Волгограде продлил арест до 2 апреля07.03.2024 13:07
Общество 07.03.2024 13:07
«Все своими руками»: волжане спасают выброшенные растения07.03.2024 11:36
Общество 07.03.2024 11:36
В ЕР поздравят с праздником 8 Марта женщин-медиков на СВО07.03.2024 10:59
Общество 07.03.2024 10:59
Волгоградцам для счастья надо 207 тысяч в месяц07.03.2024 10:45
Общество 07.03.2024 10:45
Лишь 55% в браке. Статистики нарисовали портрет типичной жительницы Волгограда07.03.2024 10:09
Общество 07.03.2024 10:09
В Волгоград завезли клещевой вирусный энцефалит07.03.2024 09:37
Общество 07.03.2024 09:37