Общество

Три школы Волгоградской области обязали обзавестись армейским уставом

Общество 07.03.2024 20:01
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07.03.2024 20:01


Новониколаевский районный суд Волгоградской области обязал три сельские школы устранить нарушения требований законодательства в сфере патриотического воспитания и  воинской обязанности и военной службе. Как сообщили V102.RU в суде, иски к Верхнекардаильской, Двойновской и Комсомольской средним школам подавал прокурор района. В частности, при проверке соблюдения законодательства в сфере патриотического воспитания и законодательства о воинской обязанности и военной службе в данных общеобразовательных учреждениях было выявлено отсутствие материально-технической базы для обучения школьников начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
В частности, в школах должны быть размещены общевойсковые уставы Вооружённых Сил Российской Федерации, наставление по стрелковому делу, учебное пособие по основам медицинских знаний, а также наглядно-методические материалы  - а именно, набор плакатов об организационной структуре ВС РФ и воинских званиях.
Представители ответчиков полностью согласились с исковыми требованиями прокурора, а решение суда уже вступило в законную силу.


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