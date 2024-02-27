В Волгоградской области этой зимой выпало осадков на 180% больше нормы

К весеннему половодью, которое по всем прогнозам обещает быть интенсивным, готовятся в Волгоградской области. В случае возникновения угрозы подтоплений на борьбу со стихией могут привлечь свыше 10 тысяч человек. Об этом, как сообщили V102.RU, в ГУ МЧС России по региону, было объявлено сегодня, 27 февраля, на региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

- Климатические показатели зимы 2023-2024 годов свидетельствуют о резких изменениях погодных условий, чередовании низких температур с оттепелями. Количество выпавших осадков составляет около 180% от нормы, - привел данные председатель КЧС, первый замгубернатора Валерий Бахин. - В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации необходимо реализовать комплекс превентивных мер, направленных на обеспечение готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья.

Бахин напомнил, что соответствующие задачи были поставлены губернатором Андреем Бочаровым.





По информации волгоградского ЦГМС, паводок начнется в привычные для региона сроки и будет проходить без экстремальных ситуаций. При составлении прогноза специалисты учитывали текущие погодные условия, состояние водных объектов и объема снегозапасов. Паводковая ситуация отслеживается с помощью беспилотной авиации МЧС.

На ликвидации последствий возможного разлива рек регион может направить свыше 3 тысяч единиц техники, включая плавсредства. Создано 12 маневренных групп, готовых своевременно оказать помощь в случае возникновения ЧС. В ближайшее время в регионе пройдут проверки паводкоопасных территорий, гидротехнических сооружений и водных объектов — специалисты оценят пропускную способность русел и определят комплекс профилактических мероприятий по их очистке.

Фото: Павел Мирошкин V102.RU / ГУ МЧС России по Волгоградской области