







На случай осложнения обстановки на трассах в Волгоградской области из-за непогоды в полную готовность привели 225 единиц техники. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается снег с дождем, а также местами туман со снижением видимости до 500 метров.

– Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы видеонаблюдения, расположенной вдоль сети федеральных автодорог, – пояснили в ведомстве.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае непредвиденных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области.