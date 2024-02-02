



В Волгограде Дзержинский районный суд обязал администрацию города и руководство лицей №8 «Олимпия» защитить участников от возможной террористической угрозы. По информации пресс-службы суда, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что учебное учреждение до сих пор не располагало охранной сигнализацией.

– Во время проверки исполнения законодательства при обеспечении антитеррористической защищенности МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» выявлено, что здание лицея не оснащено охранной сигнализацией. Суд отметил, что обеспечение объекта образовательного учреждения средствами антитеррористической защищенности и выделение средств на данные цели возложены на орган местного самоуправления, – рассказали ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде Волгограда.

В итоге на администрацию Волгограда и администрацию лицея суд возложил обязанность по устранению выявленных нарушений законодательства и обеспечению здания лицея охранной сигнализацией.

– Решение вступило в законную силу, – уточняют в суде.