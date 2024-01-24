Общество

В храмах Волгоградской области поминают жертв «расказачивания»

Общество 24.01.2024 12:30
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24.01.2024 12:30


В храмах Урюпинской епархии Волгоградской области отслужили панихиды памяти жертв казачьих репрессий. Об этом сообщили V102.RU в пресс-службе епархии. Усть-Медведицкие казаки после панихиды возложили гирлянду к Поклонному кресту. 

В епархии  напомнили, что сегодня, 24 января, отмечается 105-ая годовщина трагической даты в истории донского казачества. В этот день Яковом Свердловым была подписана «директива о расказачивании», определившая политику власти по отношению к казакам.


В казачьих землях отменялись все льготы, конфисковывались продукты и изымалось оружие. Началась массовая депортация казаков. Все казаки в возрасте от 18 до 50 лет должны были быть вывезены на Север. Процесс тормозила лишь нехватка железнодорожных вагонов.


Все обвинения с казачества были сняты только в 1991 году с принятием закона «О реабилитации репрессированных народов», но к тому времени в живых почти не осталось тех, кого высылали с родной земли, кто-то умер от голода и холода и кого расстреляли без суда и следствия. 

Фото: Урюпинская епархия / VK.com

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