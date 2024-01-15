Волгоградцев ожидают шторм, дождь со снегом и температурные «качели»

В Волгоградской области синоптики в ближайшие три дня обещают разгул непогоды, штормовой ветер и дождь со снегом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, волгоградцев ждут температурные «качели».

— Завтра, 16 января, по области пройдут местами мокрый снег и дождь со снегом. В утренние и дневные часы в отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые явления, вероятно налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. На дорогах не избежать местами снежных заносов и гололедицы. Ветер южного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном -2...-7º, днем уже -2…+3º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В среду, 17 января, ночью и утром пройдет дождь со снегом, в отдельных районах ожидается сильный снег. В дневные часы местами вероятен мокрый снег. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура упадет до -3...-8º, днем столбики термометров покажут -1…-6º.

К четвергу, 18 января, по области сильные осадки маловероятны. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Ветер южной четверти со скоростью 8-13 м/с. В ночь температура составит -11...-16º, днем -1…-6º.

— В Волгограде 16 января ночью и утром прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Сохранятся гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Днем сильные осадки маловероятны. Ветер южный с порывами до 15-20 м/с. Ночью по городу -3...-5º, днем воздух прогреется до +1…+3º, — уточнили в ЦГМС. — 17 января в областном центре в ночные и утренние часы пройдет снег с дождем. Днем уже без существенных осадков. Ветер юго-западного направления временами с порывами до 15-20 м/с. Ночью -3...-5º, днем -1…-3º.

В четверг, 18 января в городе на Волге также без обильных осадков. В ночной и утренний периоды возможен туман. Ветер южной четверти со скоростью 8-13 м/с. Ночью -11...-13º, днем -1…-3º.

Фото: архив ИА «Высота 102»