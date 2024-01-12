Трассы в Волгоградской области открыты для движения транспорта

Движение по всем направлениям в Волгоградской области обеспечено в штатном режиме несмотря на непогоду. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 12 января, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным ведомства, согласно прогнозу Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, снежная погода в течение суток сохранится в южных регионах, в метели снижение видимости до 1000 метров.

Подрядные организации, задействованные в зимнем содержании автодорог, продолжают нести круглосуточное дежурство. Количество специализированных дорожных машин на трассах регулируется согласно дорожной обстановке.

В минувшие сутки в Волгоградской области на сети автодорог в подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград было задействовано 96 единиц специализированной техники, которая очищала трассы от снега и обрабатывала проезжую часть. Израсходовано 3410 тонн противогололедных реагентов.

Напомним, что накануне из-за снежных заносов было ограничено движение в Астраханской области и Калмыкии. В Волгоградской области водителей просили воздержаться от поездок в этом направлении.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.