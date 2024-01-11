Трассу под Волгоградом перекрыли из-за снежных заносов

В настоящее время в Калмыкии наблюдаются неблагоприятные погодные условия – мокрый снег, снежные заносы, гололедица и сильный ветер.
Общество 11.01.2024 22:17
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11.01.2024 22:17
В настоящее время в Калмыкии наблюдаются неблагоприятные погодные условия – мокрый снег, снежные заносы, гололедица и сильный ветер.
Ограничение движения автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-22 «Каспий» введено на территории Астраханской области и республики Калмыкии в границах км. 1100-км.1220 сегодня, 11 января. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.Волгоградских водителей просят воздержаться от поездок по данному участку в направлении Астраханской области.
В настоящее время в Калмыкии наблюдаются неблагоприятные погодные условия – мокрый снег, снежные заносы, гололедица и сильный ветер.
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