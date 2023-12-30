Жена депутата Госдумы получила повышение в Волгограде

В поликлинике № 3 Волгограда очередное кадровое назначение. На должность заведующей амбулаторно-поликлинического отделения назначена жена депутата Госдумы РФ от Волгоградской области, сообщает V102.RU.
— Поздравляем Дарью Александровну Волоцкову с назначением. Желаем удачи и успеха во всех начинаниях, — поделились новостью коллеги врача в официальной группе медучреждения.
Напомним, что супруг Дарьи Волоцковой в нижней палате российского парламента является руководителем рабочей группы ГД по развитию речного, круизного и яхтенного туризма. Алексей Волоцков вступил в полномочия депутата 19 сентября 2021 года.
Фото: ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3»