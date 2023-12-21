40% жителей ЮФО хотели бы вести семейный бизнес





Почти половина жителей Южного федерального округа (47%) предпочли бы начинать свой бизнес командой не более 2-5 человек. 40% хотели бы вести его с членами семьи, а 73% - передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Более трети южан (37%) полагают, что лучше запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. Еще треть (33%) считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже есть жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Лишь 2% уверены, что лучший возраст для начала бизнеса 45+, поскольку это может обеспечить достойные доходы на пенсии и избавить от необходимости работать по найму. По мнению 17%, для начала своего дела возраст значения не имеет.

Каждый четвертый участник опроса (24%) хотел бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов. 6% предпочли бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 17% – 100-500 тысяч рублей, 12% от полумиллиона до 1 миллиона, 6% свыше одного миллиона рублей. 37% затруднились ответить либо не планируют заниматься собственным бизнесом.

Почти половина участников опроса (48%) считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки. 15% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. По мнению 11%, главная мера поддержки малого и среднего бизнеса – налоговые преференции. 13% назвали такой мерой отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. 14% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя.

– Россияне отмечают положительную роль государства в поддержке начинающего бизнеса, и мы подтверждаем это, получая многочисленные отзывы от наших клиентов-предпринимателей из разных регионов страны, — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Каждый второй житель ЮФО (47%) видит в своей стартовой бизнес-команде не более 2-5 человек. 15% опрошенных хотели бы начать свой бизнес в одиночку. 7% готовы стартовать с командой из 5-10 человек, 3% с командой свыше 10 человек. Лишь 4% считают, что количество человек в команде на старте бизнеса не имеет значения. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

40% участников опроса начали бы свой бизнес с членами семьи. С профессионалами предпочли бы начать бизнес 17%, с единомышленниками 9%, с друзьями и знакомыми 9%.

Большинство опрошенных (73%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников («скорее да» 40%, «определенно да» 33%). Лишь 9% не хотели бы подключать к бизнесу детей или передавать его по наследству («скорее нет» 6%, «определенно нет» 3%).

* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.