Общество

Исследование: треть россиян планируют покинуть города на новогодние праздники

Общество 15.12.2023 13:25
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15.12.2023 13:25


Треть россиян планируют провести новогодние праздники в путешествиях за пределами родных регионов. При этом всего 7% из них планируют поездки за границу. К таким выводам по итогам пришли в СК «Росгосстрах» по итогам исследования, проведенного совместно с сообществом туроператоров России «Большая Страна». 

36% россиян планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники, 93% из них отправятся в поездки по России, а 7% – за границу, – рассказали ИА «Высота 102» аналитики. – При этом самыми популярными направлениями для новогодних путешествий опрошенные назвали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москву, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Те, кто собирается за границу, в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.

Что касается расходов на путешествия, то 38% опрошенных жителей России планируют потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 000 рублей на человека, 36% – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 18% – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 000 рублей.

При этом опрошенные отмечают увеличение стоимости отдыха на новогодние праздники: 26% респондентов считают, что она повысилась на 30%, 16% — на 20%, а 3% — на 10%. Оставшиеся 32% полагают, что стоимость выросла на 40% или более.

По информации представителя сообщества туроператоров России «Большая Страна» Юлии Репниковой, россиянам представлен богатый выбор для новогодних путешествий. Так, например, семьи с детьми могут отправиться к Деду Морозу в Великий Устюг или Карелию, можно выбрать и познавательные туры с квестами и мастер-классами по народным промыслам. 

Есть гастрономические путешествия с новогодними банкетами в традициях локальной кухни, охота за северным сиянием, релакс в термальных источниках, джип-туры и т.д. Встретить Новый год можно в европейском Калининграде, на просторах гостеприимных Северного Кавказа и Адыгеи, на берегу самого удивительного озера планеты — Байкала, в окружении Алтайских или Уральских гор, на снежной и первозданной Камчатке, а также во многих других уголках нашей большой страны, – говорит Репникова.  

А вот в «Росгосстрахе» делятся своей статистикой. Так, по данным  специалистов, в прошлые новогодние праздники россияне чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке в связи с вирусными и простудными заболеваниями (около 30% обращений). Также были различные травмы — ушибы, переломы, ссадины и растяжения (20%), особенно при катании на коньках и лыжах. Еще около 10% обращений были связаны с болезнями ЖКТ.

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