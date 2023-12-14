Волгоградцев предупредили о мошенничестве с квартплатой

В ГУ МВД по Волгоградской области предупредили жителей региона о фактах мошенничествах под предлогом оплаты коммунальных услуг. Как сообщили V102.RU в главке, с начала декабря 2023 года киберпреступники начали активно рассылать сообщения российским пользователям через мессенджеры, социальные сети и электронную почту якобы от управляющих компаний и коммунальных предприятий, в которых потенциальным жертвам предлагается оплатить счет с выгодной скидкой. Например, в сообщении может говориться о том, что за квартиру за декабрь 2023 года необходимо заплатить не 10000 рублей, как обычно, а всего 3000 рублей.