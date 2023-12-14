Общество

Волгоградцев предупредили о мошенничестве с квартплатой

Общество 14.12.2023 08:23
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14.12.2023 08:23


В ГУ МВД по Волгоградской области предупредили жителей региона о фактах мошенничествах под предлогом оплаты коммунальных услуг. Как сообщили V102.RU в главке, с начала декабря 2023 года киберпреступники начали активно рассылать сообщения российским пользователям через мессенджеры, социальные сети и электронную почту якобы от управляющих компаний и коммунальных предприятий, в которых потенциальным жертвам предлагается оплатить счет с выгодной скидкой. Например, в сообщении может говориться о том, что за квартиру за декабрь 2023 года необходимо заплатить не 10000 рублей, как обычно, а всего 3000 рублей.
Для оплаты коммунальных услуг по предложенной скидке мошенники призывают волгоградцев перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, оформленный под форму оплаты коммунальных услуг.
Там пользователю предлагается ввести свои персональные данные, адрес проживания и данные банковской карты для проведения платежа. И в таком случае вся персональная информация становится достоянием злоумышленников, которые быстро опустошат счета попавшихся на удочку волгоградцев.

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