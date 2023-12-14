Волгоградцев предупредили о мошенничестве с квартплатой

Общество 14.12.2023 08:23
0
14.12.2023 08:23
В ГУ МВД по Волгоградской области предупредили жителей региона о фактах мошенничествах под предлогом оплаты коммунальных услуг. Как сообщили V102.RU в главке, с начала декабря 2023 года киберпреступники начали активно рассылать сообщения российским пользователям через мессенджеры, социальные сети и электронную почту якобы от управляющих компаний и коммунальных предприятий, в которых потенциальным жертвам предлагается оплатить счет с выгодной скидкой. Например, в сообщении может говориться о том, что за квартиру за декабрь 2023 года необходимо заплатить не 10000 рублей, как обычно, а всего 3000 рублей.
Для оплаты коммунальных услуг по предложенной скидке мошенники призывают волгоградцев перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, оформленный под форму оплаты коммунальных услуг.
Там пользователю предлагается ввести свои персональные данные, адрес проживания и данные банковской карты для проведения платежа. И в таком случае вся персональная информация становится достоянием злоумышленников, которые быстро опустошат счета попавшихся на удочку волгоградцев.
Фермер из Волгоградской области попросил у Путина новую дорогу14.12.2023 17:13
Общество 14.12.2023 17:13
Девочка из Волгограда и двойник президента задали вопросы Путину14.12.2023 16:09
Общество 14.12.2023 16:09
Путин о связи пропавшей вакцины от кори с Украиной и яйцами14.12.2023 14:57
Общество 14.12.2023 14:57
В Волгоградской области мерзнет второй город нефтяников14.12.2023 14:47
Общество 14.12.2023 14:47
Волгоградцев избавили от комиссии при оплате услуг ЖКХ14.12.2023 14:40
Общество 14.12.2023 14:40
Путин: «Разговаривал недавно с министром — спрашивал, как у него с яйцами»14.12.2023 14:21
Общество 14.12.2023 14:21
На прямой линии с Путиным подняли тему обмеления Волги14.12.2023 13:13
Общество 14.12.2023 13:13
Путин: необходимости в мобилизации россиян нет14.12.2023 12:53
Общество 14.12.2023 12:53
Президент высказался о целях СВО, денацификации Украины и условии мира14.12.2023 12:50
Общество 14.12.2023 12:50
В Волгограде восстановили тепло в замерзающей школе14.12.2023 12:22
Общество 14.12.2023 12:22
Волгоградские ученые нашли способ замедлить старость. При чем здесь метилглиоксаль?14.12.2023 11:31
Общество 14.12.2023 11:31
Волгоградская облдума поменяла брюнетку в ИКВО на блондинку14.12.2023 10:57
Общество 14.12.2023 10:57
«Зелененькая пошла»: жителям Котово разрешили пить фурацилиновую воду14.12.2023 10:34
Общество 14.12.2023 10:34
Грустного снеговика и продвинутого Чебурашку нарисовали дети волгоградским энергетикам14.12.2023 10:28
Общество 14.12.2023 10:28
В Волгоградской области цены на яйца взяли новую высоту14.12.2023 09:28
Общество 14.12.2023 09:28