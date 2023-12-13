Общество

В Волгоградской области поставили на воинский учет 42 мигранта с паспортами РФ

Общество 13.12.2023 20:00
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13.12.2023 20:00


Мигрантов, которые получили российское гражданство, проверяют в Волгоградской области на соблюдение законодательства РФ о воинском учете, передает V102.RU.

По информации Военного следственного управления СКР по Южному военному округу, в ходе рейдов, в которых принимают участие и сотрудники полиции, выявляются вступившие в гражданство РФ мужчины, которые не встали своевременно на воинский учет. 

- Подлежащие призыву граждане проходят медкомиссию, тем, кто имеет ограничения по здоровью, предоставляется отсрочка, - сообщили в ведомстве.

Также им предлагается заключить контракт с ВС РФ.

В хоте такой работы на воинский учет в военкоматах поставлено 42 человека. Трое человек стали контрактниками и один направлен для прохождения военной службы по призыву.

Фото: Военное следственное управление СКР по Южному военному округу

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