Больше 600 детей отправились на День Волгоградской области в Москве





Больше 600 старшеклассников, студентов ссузов и вузов, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, а также проявивших себя в общественной жизни, 11 декабря отправились из Волгоградской области в Москву. Все эти волгоградские подростки примут участие в Дне региона на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По информации администрации обладмина День Волгоградской области в Москве откроется 12 декабря выступлением уникального детского симфонического оркестра из Волгограда. Юных музыкантов не раз с овациями встречали в странах Европы, СНГ и Азии. На главной сцене ВДНХ юные артисты исполнят музыкальные символы нескольких эпох: «Марш энтузиастов», «Марш Радецкого», «Прощание славянки».

Во время трехдневной поездки для юных волгоградцев проведут экскурсии по Москве, они посетят стенд региона на выставке «Россия», а также посетят тематические форумы «Волгоградская область — регион для молодых» и «Волгоградская область. Создавая будущее».

По сведениям администрации региона, в День Волгоградской области на ВДНХ состоится около 50 мероприятий на 10 ключевых площадках. Губернатор Андрей Бочаров представит главные достижения региона в экономике, развитии социальной сферы, образовании, туризме и культуре. Также глава Волгоградской области проведет открытый урок для школьников.

В обладмине уточняют, что 12 декабря в Москве, кроме прочего, состоится подписание соглашений, презентация культурных проектов.

Из зрелищных событий Волгоградская область представит обряд донской казачьей свадьбы с выкупом, караваем и танцами. Кроме того, запланированы гала-концерт с участием звезд региона, работа гастрономической площадки — посетителей выставки угостят блюдами с берегов Волги и Дона.