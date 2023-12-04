Общество

Под Волгоградом увековечили память погибших в СВО выпускников колледжа

Общество 04.12.2023 17:17
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04.12.2023 17:17


В Волгоградской области сегодня, 4 декабря, открыли мемориальные доски в честь погибших в СВО Андрея Смирнова и Михаила Зозулина. Памятные таблички появились на стене Камышинского педагогического колледжа. 

— За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении поставленных задач, Андрей Сергеевич и Михаил Сергеевич были посмертно награждены Орденами Мужества, — заявили в администрации Камышина. 


Уточняется, что собравшиеся на церемонии родные и близкие военных, представители власти и общественности, учителя и студенты, почтили память воинов минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.

Напомним, что Андрей Смирнов учился в школе № 19, в ПУ № 15 и окончил Камышинский технологический институт. В свое время проходил срочную службу. Еще в студенческие годы камышанин всерьез увлекся паркуром. Ему был всего 31 год. Михаил Зозулин не дожил до своего 35-летия несколько месяцев. 

Фото: администрация Камышина 

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