Газ в волгоградскую деревню провели под руслом реки Ахтуба

В Волгоградской области газифицировали село Восьмое Марта, проложив трубу под руслом реки, сообщили V102.RU в администрации Ленинского района. Голубое топливо пришло в этот населенный пункт в рамках программы развития газоснабжения и газификации Волгоградской области до 2025 года.

Специалисты проложили межпоселковый газопровод протяженностью 2,6 км до поселка Восьмое Марта от села Заплавное через реку.

- Сложность строительства заключалась в прохождении ветки газопровода через реку Ахтуба. Использовали метод наклонно-направленного бурения. С помощью специальной техники строители пробурили под руслом реки две скважины, куда были установлены две ветки газопровода – основная и резервная. Длина каждой свыше 330 метров, - рассказали в администрации.

В первых числах декабря выполнено первое технологическое присоединение домовладения к сетям газоснабжения. Всего же в поселке планируется провести газ в 70 домовладений.

Фото: администрации Ленинского района