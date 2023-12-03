Минюст ликвидировал две казачьи организации Волгоградской области

Между тем, данные организации, судя по соцсетям, до последнего времени вели активную деятельность. В частности, недавно быковские казаки приняли участие в сборе гуманитарной помощи для СВО.
Общество 03.12.2023 16:00
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03.12.2023 16:00
Между тем, данные организации, судя по соцсетям, до последнего времени вели активную деятельность. В частности, недавно быковские казаки приняли участие в сборе гуманитарной помощи для СВО.
Быковский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск регионального управления Минюста РФ о ликвидации двух некоммерческих организаций. Как сообщили V102.RU в суде, иски были поданы к Быковскому юртовому казачьему обществу окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и к хуторскому казачьему обществу «Воскресенское».Судом установлено, что в нарушение действующего законодательства административные ответчики в срок до 15.04.2023 года не предоставили в уполномоченный орган отчет за 2022 год о деятельности организации и персональном составе её руководящих органов, расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, а также не представили сведения об общей численности членов казачьих обществ за прошлый год. Согласно решению суда, не вступившему в законную силу, сведения о данных организациях также исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.
Между тем, данные организации, судя по соцсетям, до последнего времени вели активную деятельность. В частности, недавно быковские казаки приняли участие в сборе гуманитарной помощи для СВО.
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