Общество

Заморские деревья с цветными шишками украсили склоны парка в Волгограде

Общество 29.11.2023 13:47
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29.11.2023 13:47


В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде высадили необычные хвойные деревья с цветными шишками. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, двухметровые псевдотсуги Мензиса украсили склоны парка возле строящихся снежных горок. Агрономы пока высадили восемь таких деревьев, которые внешне похожи на ели, но с цветными шишками и мягкой хвоей.

Эти вечнозеленые хвойники родом с западных областей Северной Америки - именно там впервые был обнаружен этот вид. Растение необычайно жароустойчивое, может выдерживать экстремальную жару до +50. Неприхотливые в уходе.


Молодые шишки псевдотсуг нежно-розового цвета с «язычками», образующиеся весной. К зиме они вырастают и приобретают терракотовый оттенок. Зимой шишки отпадают.

- В Волгограде псевдотсуги – редкость, хотя это дерево отличается хорошими декоративными качествами и прекрасно уживается в местном климате, - рассказал главный агроном парка Александр Быков. - Псевдотсуга уже высажена в нашем парке около аттракциона «Рыбалка» - сейчас это одно из самых высоких деревьев на данной территории.

Этой осенью в ЦПКиО высадили уже порядка 40  крупномерных деревьев, а всего за последние годы – 11,5 тысячи деревьев и кустарников.

Фото: ЦПКиО

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