Автор и исполнитель хита «Я - русский» Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, будет петь в Волгограде два дня – 15 и 16 января, передает V102.RU.

Ранее планировалось только одно выступление 16 января, но потом организаторы - концертное агентство «Артисты и звезды» - объявило, что SHAMAN выступит в Волгограде и 15 января тоже. Причина – хорошие продажи билетов на его концерты.

Так, согласно информации на сайте организаторов, на 16 января места в зале практически полностью раскупили с 1 по 13 ряды. Это самые дорогие билеты, цена которых начинается от 5 тысяч рублей.

В продаже на этот день есть более дешевые билеты на места, расположенные от 14 ряда и дальше от сцены.

На 15 января еще можно купить билеты в партере близко от артиста, но они будут стоит 8 тысяч рублей. Самый дешевый билет на концерт – 2,5 тысячи рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»