Котельную в Волгограде спасли от угрожающего аварией «сюрприза» в колодце

Аварийные бригады в буквальном смысле спасли котельную в Дзержинском районе Волгограда от затопления нечистотами, что грозило прекращением подачи ресурса более 7 тысячам жителей.

Как сообщили V102.RU в «Концессии водоснабжения», сообщение о засоре поступило накануне утром от сотрудников «Концессий теплоснабжения». Оказалось, что канализация располагается в рабочей зоне ЦТП кв.127 Дзержинского района. Затопление оборудование могло привести к аварийной ситуации в котельной, которая подает тепло потребителям.

Прибывшие на место специалисты обнаружили, что неизвестные лица превратили трехметровый канализационный колодец в мусорную яму, куда вывалили десятки мешков с землей. В результате колодец забился, и нечистоты стали скапливаться в коммуникациях.

Коммунальщики вычищали колодец почти сутки. В результате из него удалось достать 36 мешков с землей.





- Сейчас работа канализации полностью восстановлена. Весь извлеченный из коллектора грунт убран, а работе котельной ничего не мешает, - рассказали в компании.

Это уже не первый случай такого вредительства. Недавно сотрудники главной канализационной насосной станции вылавливали из канализации колесо и бревна, которые недобросовестные граждане сбрасывали в канализацию.

Фото: «Концессии водоснабжения»