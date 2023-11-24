На юге Волгограда отремонтируют 600 метров трамвайных путей

Общество 24.11.2023 16:59
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24.11.2023 16:59
В Красноармейском районе Волгограда приступили к ремонту двух участков трамвайной линии. Как сообщили V102.RU в администрации города, во время ремонта общественный транспорт продолжит курсировать согласно расписанию, так как работы будут проводиться в ночное время.
Рабочим предстоит демонтировать порядка 400 метров старого изношенного пути по ул. 40 лет ВЛКСМ между остановками «Депо №3» и «Овощная база» по направлению движения в сторону ул. Моцарта. Затем на подготовленное основание будет смонтирована новая рельсошпальная решетка.
Также капитальный ремонт путей проводится на разворотном кольце у остановки «АО «Каустик». Здесь замене подлежат обе ветки пути, одну из которых рабочие уже демонтировали. В настоящее время специалисты укладывают новые шпалы. Протяженность кольца составляет порядка 230 метров. В последний раз капитальный ремонт обоих участков трамвайных путей производился несколько десятилетий назад.
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