Мамаев курган озарил «Свет Великой Победы»

Фото администрации Волгоградской области
Общество 19.11.2023 20:01
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19.11.2023 20:01
Фото администрации Волгоградской области
Несмотря на пронизывающий ветер, на Мамаев курган в Волгограде сегодня пришли тысячи человек, чтобы увидеть «Свет Великой Победы». Вместе с волгоградцами и гостями за зрелищем наблюдал губернатор Андрей Бочаров, участники всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-Регион 2023 — финал в эти дни проходит в Волгограде, сообщили V102.RU в администрации региона.
Отметим, что для удобства зрителей было организовано несколько показов — после генерального прогона световое шоу показали в 18-30 и 19-30 ч.
Акция «Свет Великой Победы» уже стала визитной карточкой Волгоградской области.
Ежегодно это событие привлекает тысячи туристов со всей страны. В этом году шанс увидеть произведение есть и у посетителей выставки «Россия» на ВДНХ: видеоинсталляция проецируется на копию скульптуры «Родина-мать зовет!», размещенную на волгоградском стенде.
Фото администрации Волгоградской области
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