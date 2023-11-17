Из поселка под Волгоградом таинственно исчез мужчина

В Волгоградской области разыскивают бесследно исчезнувшего несколько дней назад мужчину. Как сообщает V102.RU, 55-летний житель Волжского ушел из дома в поселке Краснооктябрьском.
— Пропал Владислав Александрович Марков. С 13 ноября его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего:
рост 187 сантиметров
худощавое телосложение
глаза серые
волосы темно-русые
В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, футболку красного цвета, темно-синие спортивные штаны, черные ботинки и такого же цвета шапку. Если вы владеете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 960 887 15 58.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me
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