Из поселка под Волгоградом таинственно исчез мужчина

В Волгоградской области разыскивают бесследно исчезнувшего несколько дней назад мужчину. Как сообщает V102.RU, 55-летний житель Волжского ушел из дома в поселке Краснооктябрьском.

— Пропал Владислав Александрович Марков. С 13 ноября его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего:

рост 187 сантиметров

худощавое телосложение

глаза серые

волосы темно-русые

В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, футболку красного цвета, темно-синие спортивные штаны, черные ботинки и такого же цвета шапку. Если вы владеете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 960 887 15 58.

Фото: «Лиза Алерт» / t.me

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