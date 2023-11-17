Общество

На юге Волгограда установят новый памятник защитникам отечества

Общество 17.11.2023 14:50
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17.11.2023 14:50


Жителей Красноармейского района Волгограда всполошил демонтаж скульптуры солдата, установленного в сквере Памяти на пересечении улиц Хабаровская и Латвийская около автовокзала «Южный».
- Сегодня видели, как скульптуру сняли  с постамента. Подумали, что на реставрацию. Но рабочие сказали, что насовсем. Как это понимать? – спрашивают волгоградцы.
В администрации Волгограда пояснили, что скульптура склоненного солдата будет заменена на другую из-за ее плачевного состояния - бетон, из которого она была сделана, искрошился от старости. Новую фигуру защитника Отечества изготовят из бронзового литья, также установят мемориальную плиту из природного гранита. Причем фигура воина будет уже во весь рост.
Ранее был объявлен аукцион на облагораживание памятника, которому уже немало лет. Подрядчик выполнит все работы, а также выложит плиткой территорию около мемориала за 2,3 миллиона рублей. 
Фото администрации Волгограда

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