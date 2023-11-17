



Жители переулка Печатный,9 в Кировском районе Волгограда утверждают, что с начала отопительного сезона у них ни разу не потеплели батареи. Как рассказали V102.RU волгоградцы, проживающие в старой двухэтажке, которая раньше была общежитием «Химпрома», благодаря относительно теплой погоде жильцы пока спасаются электронагревательными приборами. Однако, если ударят морозы, то обогреватели жильцов уже не спасут.



– В наш дом уже давно даже заходить страшно, не то, что жить здесь, – говорят обитатели двухэтажки. – Везде плесень, потолки обваливаются, внутридомовые коммуникации текут и гниют. А теперь нам, видимо, придется еще и зиму провести без тепла.



Однако, утверждают жильцы, бывшее общежитие не признано аварийным.



– В администрации района нам заявили, что износ составляет всего 68% и предложили заказать экспертизу его состояния за свой счет, – говорят волгоградцы. – Это, конечно, дорого, не знаем, потянут ли это жильцы.



Но пока суть да дело, людям нужно как-то перезимовать в ледяных квартирах.



По словам горожан, они не могут выяснить, почему в общежитии до сих пор холодные батареи, хотя с начала отопительного сезона уже прошел месяц.



– В управляющей компании нам говорят, чтобы мы обращались в концессии, а там отправляют в УК. Так что нам делать? – недоумевают волгоградцы.

В ООО «Концессии теплоснабжения» в ответ на запрос V102.RU пояснили следующее.

– Специалисты провели замеры теплоносителя на вводе в доме по адресу переулок Печатный, 9. Температура соответствует нормативным параметрам. Управляющей компании необходимо провести обследование внутридомовых сетей, - говорится в комментарии.





В организации добавили, что информация направлена также в департамент ЖКХ администрации Волгограда.

Бывшим общежитием, по словам жильцов, управляет с 1 октября ООО «Наш город».



– 14 ноября мы позвонили в аварийку, нам сказали, что не приедут в этот день из-за дождя. Накануне все-таки прибыли два сотрудника. Посмотрели трубы в доме, развели руками, сказали, что все настолько плохо, что их все надо менять, – говорят жильцы.



В УК «Наш город» корреспонденту V102.RU подтвердили, что дом находится в их управлении, однако опровергли тот факт, что жильцы жаловались в компанию на отсутствие отопления.



– Нам его передала администрация района, дом старый, правда, но мы первый раз слышим, что там нет отопления. В аварийную службу по данному поводу никто не обращался, – заявили в УК. – Если обратятся, сотрудники приедут, сделают замеры температуры, разберутся.



Между тем, некоторые жильцы дома, отчаявшись, вынуждены были съехать из собственных квартир и снять жилье в более теплых домах.

Фото и видео читателей V102.RU