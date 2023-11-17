Общество

«Сказали, все сгнило»: в бывшей общаге «Химпрома» в Волгограде не начался отопительный сезон

Общество 17.11.2023 08:42
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17.11.2023 08:42




Жители переулка Печатный,9 в Кировском районе Волгограда утверждают, что с начала отопительного сезона у них ни разу не потеплели батареи. Как рассказали V102.RU волгоградцы, проживающие в старой двухэтажке, которая раньше была общежитием «Химпрома», благодаря относительно теплой погоде жильцы пока спасаются электронагревательными приборами. Однако, если ударят морозы, то обогреватели жильцов уже не спасут.

В наш дом уже давно даже заходить страшно, не то, что жить здесь, – говорят обитатели двухэтажки. – Везде плесень, потолки обваливаются, внутридомовые коммуникации текут и гниют. А теперь нам, видимо, придется еще и зиму провести без тепла.

Однако, утверждают жильцы, бывшее общежитие не признано аварийным.

В администрации района нам заявили, что износ составляет всего 68% и предложили заказать экспертизу его состояния за свой счет, – говорят волгоградцы. – Это, конечно, дорого, не знаем, потянут ли это жильцы.

Но пока суть да дело, людям нужно как-то перезимовать в ледяных квартирах.

По словам горожан, они не могут выяснить, почему в общежитии до сих пор холодные батареи, хотя с начала отопительного сезона уже прошел месяц.

В управляющей компании нам говорят, чтобы мы обращались в концессии, а там отправляют в УК. Так что нам делать? – недоумевают волгоградцы. 

В ООО «Концессии теплоснабжения» в ответ на запрос V102.RU пояснили следующее. 

Специалисты провели замеры теплоносителя на вводе в доме по адресу переулок Печатный, 9. Температура соответствует нормативным параметрам. Управляющей компании необходимо провести обследование внутридомовых сетей, - говорится в комментарии.


В организации  добавили, что информация направлена  также в департамент ЖКХ администрации Волгограда. 

Бывшим общежитием, по словам жильцов, управляет с 1 октября  ООО «Наш город».

14 ноября мы позвонили в аварийку, нам сказали, что не приедут в этот день из-за дождя. Накануне все-таки прибыли два сотрудника. Посмотрели трубы в доме, развели руками, сказали, что все настолько плохо, что их все надо менять, – говорят жильцы.

В УК «Наш город» корреспонденту V102.RU подтвердили, что дом находится в их управлении, однако опровергли тот факт, что жильцы жаловались в компанию  на отсутствие отопления.

Нам его передала администрация района, дом старый, правда, но мы первый раз слышим, что там нет отопления. В аварийную службу по данному поводу никто не обращался, – заявили в УК. – Если обратятся, сотрудники приедут, сделают замеры температуры, разберутся. 

Между тем, некоторые жильцы дома, отчаявшись, вынуждены были съехать из собственных квартир и снять жилье в более теплых домах. 

Фото и видео читателей V102.RU

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