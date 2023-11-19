



Жители улицы Ленинградская рабочего поселка Светлый Яр Волгоградской области после начавшихся дождей не могут выйти из своих дворов. Как рассказали V102.RU жители райцентра, из-за отсутствия твердого покрытия дорога в буквально смысле слова превратилась в непроходимую реку.

– В пик дождей на ней можно передвигаться только на машинах. Но машины есть не у всех. А перейти эту реку могут не все, особенно дети, – рассказали обратившиеся в редакцию люди.

По словам жителей райцентра, из-за этого в моменты разлива на дороге некоторые родители не водили своих детей в школы и детские сады, так как просто не смогли выйти за калитки.



– Поселок развивается, строятся парки, скверы, а мы не имеем элементарной возможности добраться до дома, если только вплавь, – негодуют жители райцентра. – Даже не все машины могут преодолеть эти потоки. Мы уже молчим про то, что к нам таксисты отказываются ехать.





Проживающие на улице Ленинградская светлоярцы рассказали, что такое на их улице происходят каждый раз с приходом очередного ненастья. А все потому, что на дороге нет никакого покрытия.



– В райцентре дороги делают, или асфальтируют, или посыпают щебнем хотя бы, но это не касается почему-то нашей улицы, – возмущаются жители. – Например, дорогу на Яблоневой в этом году ремонтировали, но она уже давно заасфальтирована. А до нас у чиновников руки не доходят.





Светлоярцы обратились в соцсетях в администрацию Светлоярского района и потребовали объясниться по поводу ужасающего состояния дороги на улице Ленинградская.



В ответ им сообщили, какой большой объем дорожно-ремонтных работ был выполнен в 2023 году. И утешили, что дорожная техника приедет на их многострадальную улицу аж… в 2025 году. Осталось подождать совсем «немного» и, заверили чиновники, дорогу от ул. Ленинградская, 39 до улиц Московская и Яблоневая, конечно, восстановят.





Жители райцентра были в шоке от такого ответа.

– Да за это время мы все тут утонем! – бурно отреагировали люди на эту «отписку».

И заверили, что попросят ускорить процесс ремонта дороги прокуратуру.

Редакция V102.RU, в свою очередь, также обратилась с запросом в администрацию Светлоярского района с просьбой пояснить, почему власти рабочего поселка не приводят в порядок улицу Ленинградскую.

Фото читателей V102.RU