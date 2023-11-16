В Волгоградской области мужчину уличили в двоеженстве

В Волгоградской области 55-летний мужчина женился на 35-летней, уже имея зарегистрированный брак. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Известно, что двоеженец проживает в Городищенском районе, а его второй супругой стала гражданка Таджикистана.

– 55-летний гражданин Российской Федерации заключил с 35-летней гражданкой Республики Таджикистан фиктивный брак без намерения создать семью, – сообщила официальный представитель надзорного ведомства Оксана Черединина. – Основной целью его регистрации было получение женщиной разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. При этом у мужчины уже имеется зарегистрированный брак с гражданкой Узбекистана.



