В Волгоградской области за неделю на 5% подорожали стрижки

Общество 15.11.2023 08:23
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15.11.2023 08:23
В Волгоградской области за минувшую неделю подорожали парикмахерские услуги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, средняя стоимость модельной женской стрижки выросла на 5,12% и составила 491,45 рублей. Мужские подорожали на 3,79% и стоят теперь в среднем 354,28 рублей.Для сравнения: в начале года модельные стрижки в женском зале стоили в среднем 438 рублей.
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Общество 15.11.2023 11:18
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Общество 15.11.2023 11:08
Общественный транспорт в Волгограде усилят в день игры сборных России и Кубы15.11.2023 11:06
Общество 15.11.2023 11:06
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Общество 15.11.2023 10:48
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Общество 15.11.2023 09:37
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Общество 14.11.2023 18:45
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Общество 14.11.2023 18:15
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Общество 14.11.2023 14:46
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