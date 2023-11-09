Родным 11 погибших на СВО волгоградцев передали ордена Мужества

Общество 09.11.2023 14:56
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09.11.2023 14:56
Сегодня, 9 ноября 2023 года, в музее-панораме «Сталинградская битва» были переданы награды родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Как сообщили V102.RU в музее, среди награжденных посмертно - матрос Никита Кочуев, рядовые Павел Бакумов, Алексей Денисов, Арстан Истемисов, Алексей Колесниченко, Иван Колотенко, Александр Родичев, Станислав Федосов, Александр Фролов, Андрей Корбута и Олег Татарников.
Фото музея-панорамы «Сталинградская битва»
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