Какая погода ждет Волгоград и область на новой неделе

В Волгоградской области новая неделя начнется с сильных дождей и тумана. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в отдельные дни на регион обрушится штормовой ветер.

— Во вторник, 7 ноября, по области ночью и утром в отдельных районах пройдет сильный дождь. Днем также ожидаются осадки, но уже небольшие. Ветер юго-западного направления с порывами до 15-18 м/с. Ночью за окном +8...+13 °С, при прояснении +2...+7 °С, днем температура не поднимется выше до +10...+15 °С.

В среду, 8 ноября, в регионе в дневные часы вероятен небольшой дождь с западным ветром 6-11 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман. В ночной период +5...+10 °С, при прояснении 0...+5 °С, днем воздух прогреется до покажут +9...+14 °С.

— В Волгограде, ко вторнику установится облачная с прояснениями погода. Ночью прогнозируется кратковременный дождь, днем вероятны небольшие осадки. Ветер западного направления 9-14 м/с. Ночью +9...+11 °С, днем +12...+14 °С., — добавили в Волгоградском ЦГМС. — К среде в областном центре обещают отсутствие сильных дождей и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В ночной период +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 6 по 12 ноября начнутся затяжные дожди с последующим понижением дневных температур ближе в выходным. Сильные осадки обещают во вторник и четверг. С пятницы по воскресенье ночные температуры составят всего в среднем +4 градуса, днем же будет +9...+12 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

