Улетевшие с ветром остановки собирают в Волгоградской области

В нескольких муниципалитетах Волгоградской области из-за сильного ветра перевернулись остановочные павильоны. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, подобные случаи произошли накануне, 29 октября, в частности, в Котово и Новоаннинском.
Легкие конструкции не устояли перед ураганом и «улетели». Хорошо, в этот момент на остановках не было пассажиров.
Напомним,
накануне сильный ветер, который бушевал в регионе, принес немало неприятностей жителям. Ураган срывал кровли домов, валил заборы и деревья, некоторые из которых падали на автомобили.Фото t.me Общественный контроль города Котово