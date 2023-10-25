Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту угроз в адрес главы села в Волгоградской области, сообщает V102.RU.





— В социальных сетях сообщается, что в Иловлинском районе врач — уроженец Дагестана — в ходе приема оскорбил жительницу региона, а его родственники высказывали угрозы расправы в ее адрес, — цитирует информагентство сообщение СКР России.

Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следкома Василию Семенову провести проверку по сведениям, изложенным в публикации, и представить доклад о ее промежуточных результатах. Исполнение держит на контроле центральный аппарат ведомства.

По сведениям Telegram-канала Baza, на приеме у врача оказалась глава Трехостровской станицы Иловлинского района Светлана Суркова. Хирург обматерил пациентку и ее мужа в больнице, а когда видео с инцидентом попало в Сеть, женщине по телефону стали угрожать знакомые или земляки Тагира Магомедбекова.

Глава рассказала, что поводом для конфликта стал спор в кабинете врача после многочасового ожидания в очереди. По словам чиновницы, доктор заставлял ее бегать по всей больнице за карточкой, а потом без осмотра написал, что она здорова.

— В другом кабинете Суркову все же осмотрели и предложили открыть больничный, однако сделать это почему-то должен был только хирург Магомедбеков. Светлане предложили зайти к нему без очереди. Увидев снова женщину и супруга на пороге своего кабинета, врач отправил их в конец очереди, куда в третий раз идти, они, конечно, уже не хотели. Начался спор и Магомедбеков разразился трехэтажным матом, а потом швырнул больничным листком в мужа Светланы, — цитирует «Высота 102» сообщение Baza.

Видео: Baza / t.me

