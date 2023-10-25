Общество

Врача-дагестанца, обложившего матом главу под Волгоградом, проверит СК

Общество 25.10.2023 18:26
0
25.10.2023 18:26


Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту угроз в адрес главы села в Волгоградской области, сообщает V102.RU. 



— В социальных сетях сообщается, что в Иловлинском районе врач — уроженец Дагестана — в ходе приема  оскорбил жительницу региона, а его родственники высказывали угрозы расправы в ее адрес, — цитирует информагентство сообщение СКР России. 

Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следкома Василию Семенову провести проверку по сведениям, изложенным в публикации, и представить доклад о ее промежуточных результатах. Исполнение держит на контроле центральный аппарат ведомства.

По сведениям Telegram-канала Baza, на приеме у врача оказалась глава Трехостровской станицы Иловлинского района Светлана Суркова. Хирург обматерил пациентку и ее мужа в больнице, а когда видео с инцидентом попало в Сеть, женщине по телефону стали угрожать знакомые или земляки Тагира Магомедбекова.

Глава рассказала, что поводом для конфликта стал спор в кабинете врача после многочасового ожидания в очереди. По словам чиновницы, доктор заставлял ее бегать по всей больнице за карточкой, а потом без осмотра написал, что она здорова.  

— В другом кабинете Суркову все же осмотрели и предложили открыть больничный, однако сделать это почему-то должен был только хирург Магомедбеков. Светлане предложили зайти к нему без очереди. Увидев снова женщину и супруга на пороге своего кабинета, врач отправил их в конец очереди, куда в третий раз идти, они, конечно, уже не хотели. Начался спор и Магомедбеков разразился трехэтажным матом, а потом швырнул больничным листком в мужа Светланы, — цитирует «Высота 102» сообщение Baza. 

Видео: Baza / t.me  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2023 21:55
Общество 27.10.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:54
Общество 27.10.2023 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:31
Общество 27.10.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:00
Общество 27.10.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 18:20
Общество 27.10.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 17:46
Общество 27.10.2023 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 17:16
Общество 27.10.2023 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:18
Общество 27.10.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:15
Общество 27.10.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:06
Общество 27.10.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 15:18
Общество 27.10.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 13:30
Общество 27.10.2023 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 12:23
Общество 27.10.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 11:35
Общество 27.10.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 09:02
Общество 27.10.2023 09:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:55
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туманСмотреть фотографии
20:43
В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохоСмотреть фотографии
19:54
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краскаСмотреть фотографии
19:00
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памятиСмотреть фотографии
18:20
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядокСмотреть фотографии
17:46
Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером ВолгоградСмотреть фотографии
17:16
Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюреСмотреть фотографии
16:49
«Что-то бахнуло»: в Волгограде за две минуты дотла сгорела иномарка на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Экс-глава комитета ЖКХ Коротков возглавил Красноармейский район ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман СучковСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде на Спартановке в квартире нашли мертвых ровесниковСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричкуСмотреть фотографии
15:01
Тело растерзанного собаками мужчины нашли в лесополосе под ЭнегльсомСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области ночью локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
14:51
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовыхСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде отец и сын устроили вооруженный разбой на оптовом рынкеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде экипаж лайнера сообщил о неисправности двигателяСмотреть фотографии
13:30
«Эвакуировали раненых — был прилет»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине байкером-добровольцемСмотреть фотографии
13:08
На водохранилище волгоградцы наловили карасей на полноценное уголовное делоСмотреть фотографии
12:23
«Все дело в соседях»: в квартиру онкобольной волгоградки пришло теплоСмотреть фотографии
11:35
Мэр волгоградского города коммунальных катастроф приказала готовить пустые баклажкиСмотреть фотографии
11:02
Дело по факту драки на остановке в Волгограде поручил возбудить БастрыкинСмотреть фотографии
11:02
В атмосфере секретности Музраев объясняется по делу о теракте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Из Медведицы подняли 10 тыс. кубометров мусора и ила. Предстоит в 30 раз большеСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде на зебре в темноте снесли женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В Волгограде на остановке избили мужчину из-за замечания: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентовСмотреть фотографии
09:02
Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартиреСмотреть фотографии
 