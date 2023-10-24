Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Волгоградской области. Среди награжденных, сообщает ИА «Высота 102» – трактористы, агрономы, инженеры, механизаторы, чабаны и руководители фермерских хозяйств из различных районов региона. Волгоградцы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медали «За труды по сельскому хозяйству». Сразу 22 жителя Волгоградской области удостоены почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
Документ, в котором перечислены все награжденные жители волгоградской глубинки, опубликован на портале правовых актов. Подпись под ним президент России Владимир Путин поставил накануне, 23 октября.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о награждении фермера из Волгоградской области Михаила Быкова орденом Дружбы.