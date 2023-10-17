Прямой поезд до Ростова-на-Дону запустят в декабре из Волгограда





Первый прямой поезд из Волгограда в Ростов-на-Дону отправится 10 декабря с железнодорожного вокзала. До апреля 2024 года, передает пресс-служба Приволжской железной дороги, составы будут курсировать в данном направлении через день. Исключение составят лишь некоторые даты.

– Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») назначила поезд № 559/560, который с декабря этого года свяжет прямым сообщением Волгоград и Ростов-на-Дону, – сообщили в ПривЖД 17 октября волгоградцам. – Из Волгограда поезд будет отправляться через день с 10 декабря 2023 года по 24 апреля 2024 года. Из Ростова-на-Дону в Волгограде – также через день с 12 декабря 2023 года по 26 апреля 2024 года.

Поезд будет делать остановки в Белой Калитве, Шахтах, Новочеркасске и других городах. В купейные вагоны пассажиры смогут брать с собой животных. Кроме того, предусмотрено купе для маломобильных граждан.