Как закрытые окна и вытяжки становятся причинами несчастных случаев при использовании газа





С наступлением осенне-зимнего периода мы все чаще начинаем слышать о несчастных случаях, связанных с угарным газом.И как показывает статистика, случаются они не всегда из-за неисправности газового оборудования и засорившихся дымоходов. Зачастую причинами подобных ЧП становится невыполнение элементарных правил безопасности. Так, в ноябре 2022 года жильцы квартиры, расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, включили газовую колонку в ванной комнате, одновременно с этим в кухне работала принудительная вытяжка, а пластиковые окна были закрыты. В результате отсутствия притока воздуха, а также одновременной работы газовой колонки и принудительной вытяжки произошел эффект обратный тяги, при котором продукты сгорания (окись углеводорода) начали проникать в помещение квартиры, что привело к отравлению подростка угарным газом с летальным исходом.

Мы выяснили у специалистов «Волгоградгоргаз», в каких случаях может произойти отравление угарным газом и какие меры необходимо предпринимать, чтобы этого избежать.

Что такое тяга, и почему нужно всегда открывать форточки на кухне при работе колонки

Газовики напоминают, что во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно «на проветривание». При этом важно быть уверенным в наличии тяги – беспрепятственного движения продуктов сгорания газа вверх по дымоходам и вентиляционным каналам. Для обеспечения нормальной работы дымоходов и вентиляционных каналов, необходимо осуществлять их периодическую проверку в специализированных организациях.

— В среднем газовая колонка за час работы расходует около 2,5 кубометров газа, а при полном сгорании одного кубометра газа сгорает примерно 10 кубометров воздуха. Вот почему приток свежего воздуха при эксплуатации газовых приборов просто необходим. Это касается как кухонных помещений в многоквартирных домах, так и частных домов, где постоянный приток воздуха просто необходим в помещение, в котором установлен газовый отопительный прибор, — рассказывает главный инженер «Волгоградгоргаз» Петр Яковлев.

Опасность обратной тяги, и как происходит отравление угарным газом

При плотно закрытом окне и включенной колонке воздух в помещении начинает «съедаться». Почему это происходит? В закрытом помещении начинает падать давление воздуха, оно становится меньше, чем на улице. В результате воздух с улицы, где давление теперь выше, проникает в помещение по дымоходу и вентканалу – сверху вниз. Так возникает обратная тяга, при которой продукты сгорания из колонки попадают уже не в дымоход, а в кухню.

Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой. Одновременная работа газовой колонки и вытяжки даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение.

— При обратной тяге образовывается угарный газ, при этом выявить его распространение практически невозможно. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха и чрезвычайно токсичен, — добавляет Петр Яковлев.

Симптомы отравления угарным газом

Даже при лёгком отравлении угарным газом возникает головокружение, головная боль, шум в ушах, тошнота, рвота, появляется мышечная слабость. При отравлении средней степени тяжести к этим симптомам добавляются нарушение зрения, галлюцинации и потеря сознания. При высокой концентрации угарного газа в помещении достаточно даже пары вдохов для смертельного отравления.