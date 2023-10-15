Общество

56 лет назад на Мамаевом кургане в Волгограде открыли мемориал с «Родиной-матерью»

Общество 15.10.2023 11:08
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15.10.2023 11:08


Сегодня, 15 октября, исполнилось 56 лет со дня открытия памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В 1967 году это стало грандиозным событием, на которое прибыло руководство страны - в торжественной церемонии открытия памятника принял участие Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

- За это время миллионы людей со всех уголков Земли посетили грандиозный мемориал, чтобы отдать дань памяти защитникам Родины и восхититься гением автора Евгения Вучетича, сумевшего воплотить величие подвига народа, - сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».


Напомним, что комплекс на Мамаевом кургане находится в федеральном ведении и входит в состав «Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», который отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. 

Строительство мемориала началось в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 23 января 1958 года. Военным консультантом был Маршал Советского Союза Василий Чуйков. Учитывая масштабы строительства и технические возможности того времени, мемориал был возведен максимально быстро – работы продолжались около 9 лет. Стройка была народной – свой вклад вносили жители города, молодежь, участники войны, лучшие инженеры и архитекторы страны. Для записи звукового ряда каменной летописи сражения - «стен-руин» в Волгоград приезжал легендарный диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Статуя «Родина - мать зовет!» на тот момент была самой высокой в мире. 

Общая высота скульптуры с мечом - 85 метров. Общий вес сооружения - 8 тыс. тонн.

Идея воздвигнуть в городе-герое Волгограде величественный монумент в память Сталинградской битвы возникла сразу же по окончании боевых действий. В дни Сталинградской битвы Мамаев курган стал местом самых тяжелых и кровопролитных боев. Он являлся ключевой позицией в обороне города. На фронтовых картах обозначался как Высота 102,0. 

Конкурс на лучший проект мемориала длился с 1945 по 1955 годы. В результате автором и руководителем авторского коллектива строителей стал народный художник СССР скульптор Е. В. Вучетич.

В начале строительства были проведены большие земляные работы. В справочных материалах указано, что во время выемки верхних пластов грунта приходилось соблюдать максимальную осторожность, так как здесь оставались еще неразорвавшиеся снаряды, бомбы и мины. Радом с работающими бульдозеристами дежурили саперы. Планировочные и земляные работы были завершены к осени 1960 года. Все скульптуры сооружались на месте и выполнялись из железобетона, так как, по задумке авторов, он больше всего соответствует суровому характеру событий, отраженных в памятнике.

При создании скульптур использовался бетон марки 500-600.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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