В Волгоградской области поставили рекорд по числу свадеб

Жители Волгограда и области стали чаще связывать себя узами брака. Как сообщает V102.RU, в регионе установлен рекорд по числу регистраций.

— Высокий свадебный сезон, длившийся с июня по сентябрь, ознаменовался рекордом. В этом году за указанный период по области зарегистрировали самое большое за последние пять лет количество браков, — рассказали информагентству в комитете юстиции Волгоградской области. — Отделами ЗАГС зарегистрированы 6823 актовые записи. За аналогичный период в прошлом году лишь 6725 пар приняли решение узаконить отношения.

Уточняется, что самым востребованным среди молодоженов в июне-сентябре 2023 года стал отдел ЗАГС № 1 города Волжского, где создали семью 632 пары. Второе место по числу регистраций за отделом ЗАГС Дзержинского района Волгограда (467 пар). Третье место досталось отделу ЗАГС Советского района Волгограда (455 пар).

По области в лидеры выбился отдел ЗАГС Городищенского района (288 пар). За ним следуют отдел ЗАГС Среднеахтубинского (148 пар) и Калачевского районов (117 пар). Замыкают рейтинг самых популярных отделов ЗАГС Светлоярского (103 пары) и Камышинского районов (100 пар).

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»