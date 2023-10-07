Волгоградские депутаты меняют устав

Общество 07.10.2023 11:23
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07.10.2023 11:23
Депутаты Волгоградской гордумы на заседании профильного комитета поддержали изменения в уставе города-героя. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе, соответствующие публичные слушания были проведены еще 14 августа и рекомендованы к принятию.Изменения призваны привести главный документ областной столицы в соответствие федеральному законодательству. В числе предлагаемых корректив - исключение из полномочий Волгоградской городской думы функции, касающейся утверждения порядка установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории Волгограда. Аналогичные поправки вносятся и в отношении функций администрации Волгограда. Причина - данные полномочия находятся исключительно в федеральном ведении.
Фото сайта думы Волгограда
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