Общество

Волгоградские депутаты меняют устав

Общество 07.10.2023 11:23
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07.10.2023 11:23


Депутаты Волгоградской гордумы на заседании профильного комитета поддержали изменения в уставе города-героя. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе, соответствующие публичные слушания были проведены еще 14 августа и рекомендованы к принятию.
Изменения призваны привести главный документ областной столицы в соответствие федеральному законодательству. В числе предлагаемых корректив - исключение из полномочий Волгоградской городской думы функции, касающейся утверждения порядка установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории Волгограда. Аналогичные поправки вносятся и в отношении функций администрации Волгограда. Причина - данные полномочия находятся исключительно в федеральном ведении.

Фото сайта думы Волгограда

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