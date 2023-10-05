Под Волгоградом над военным аэродромом поднялось белое облако

Общество 05.10.2023 08:58
0
05.10.2023 08:58
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа укрыли объекты инфраструктуры на аэродроме в Волгоградской области в рамках тренировки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе округа, подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ, которые укрыли густым белым облаком площадь более около 4 кв. км.Личный состав, вооружение, военная техника и объекты инфраструктуры аэродрома оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.
Также военнослужащие ЮВО провели мероприятия по локализации последствий условной техногенной катастрофы. Участники учений выполнили дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.
Фото сайта Южного военного округа
БФ «Синара» продолжает прием заявок на Грантовый конкурс проектов05.10.2023 14:46
Общество 05.10.2023 14:46
Котики решают: Бочаров прервал визит в Городище из-за пушистого незнакомца05.10.2023 13:52
Общество 05.10.2023 13:52
МРЭО в Волгограде возобновили работу после технического сбоя05.10.2023 13:50
Общество 05.10.2023 13:50
В Волгограде родным 11 погибших участников СВО передали ордена Мужества05.10.2023 13:30
Общество 05.10.2023 13:30
«На повышение в Москву?»: Сергей Тюрин покинул пост главы Калачевского района Волгоградской области05.10.2023 13:21
Общество 05.10.2023 13:21
Женщина в возрасте и с опытом. Волгоградстат нарисовал портрет среднестатистического учителя05.10.2023 11:54
Общество 05.10.2023 11:54
«Лишней безопасности не бывает»: эксперты оценили учения по ГО в Волгограде и решения Бочарова05.10.2023 11:50
Общество 05.10.2023 11:50
Бочаров поздравил с 99-летием участника Сталинградской битвы Евгения Рогова05.10.2023 11:43
Общество 05.10.2023 11:43
Пропавшего 29 апреля у ж/д путей боксера заметили на юге Волгограда05.10.2023 11:16
Общество 05.10.2023 11:16
В Прудбое Волгоградской области обнаружили бешенство05.10.2023 10:24
Общество 05.10.2023 10:24
«Нас не заменит никто»: учитель из Волгограда рассказал о поколении ЕГЭ, выгорании и дистанте05.10.2023 10:19
Общество 05.10.2023 10:19
Найденных в бытовке в Волгограде шестерых иностранцев отправили домой05.10.2023 09:21
Общество 05.10.2023 09:21
«Что-то делать вообще собираются?»: волгоградцы требуют завершить ремонт на братской могиле05.10.2023 08:02
Общество 05.10.2023 08:02
Девушек из Волгограда пугают плачущим мальчиком из прошлого в WhatsApp*04.10.2023 19:54
Общество 04.10.2023 19:54
В Волгограде измученный неизвестной болезнью ветеран боевых действий требует от врачей 4,5 миллиона04.10.2023 19:04
Общество 04.10.2023 19:04