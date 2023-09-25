Бойцу Росгвардии – участнику СВО вручили медаль Жукова в Волгограде





В Волгограде сегодня, 25 сентября, начальник управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков вручил подчиненным государственные и ведомственные награды. По информации пресс-службы управления, один из бойцов удостоен медали Жукова.

– Военнослужащий территориального органа Росгвардии – участник специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации з удостоен медали Жукова, – сообщила официальный представитель управления Кристина Павленко.

Еще один сотрудник волгоградской Росгвардии – Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации за значительный вклад в укрепление правопорядка, образцовое выполнение служебных обязанностей награжден медалью «За заслуги в укреплении правопорядка».

Напомним, что медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке.