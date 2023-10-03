«Свободу Павлу Кошкину!»: в Волжском объявили сбор на коляску-вездеход для молодого инвалида

Волонтеры и неравнодушные жители Волжского объявили акцию по сбору денежных средств на коляску-вездеход для молодого инвалида Павла Кошкина. Молодой человек с диагнозом ДЦП вынужден сидеть взаперти в четырех стенах из-за того, что не может выйти на улицу. Как рассказал V102.RU Павел Кошкин, до 18 лет он занимался в реабилитационном центре «Надежда», где общался со своими ровесниками, учился и проходил курс реабилитации. Однако после совершеннолетия обычные прогулки стали для него недоступными.

– У нас квартира на втором этаже, – поясняет мама Павла. – Раньше был дом в поселке Рабочий, но Паша так прикипел к реабилитационному центру, что захотел жить поближе к нему. Мы и продали дом и приобрели квартиру, где он хотел. Пока у меня было здоровье, я сама спускала Пашу и коляску по ступенькам – у нас квартира на втором этаже. Но я перенесла уже несколько операций, физически для меня это стало неподъемным делом в буквальном смысле слова. Душа болит за сына. Он тоскует взаперти, а я не могу ему ничем помочь.

Мама Паши пыталась добиться от городских властей установки пандуса в подъезде, что значительно бы упростило жизнь молодого человека. Несколько лет назад прокуратура подала иск в суд в интересах волжанина с ограниченными возможностями с требованием обязать чиновников обеспечить возможность для Павла совершать прогулки. Суд встал на сторону Павла. Администрация Волжского обжаловала судебное решение, однако областной суд оставил его в силе. Однако даже после этого в жизни Паши ничего не поменялось.

– Пришла комиссия из администрации Волжского, посмотрели и сказали, что пандус в подъезде установить невозможно из-за того технических причин – по их словам, пришлось бы ломать капитальные стены. Мы просили хотя бы платформу для инвалидной коляски сделать, но и здесь получили отказ, потому что под нашими окнами проходят газовые трубы, – рассказывает мама Павла.

Ситуация оказалась безвыходной. Помочь молодому волжанину выбираться из дома могла бы современная инвалидная коляска-вездеход, которая умеет шагать по ступенькам. Мама Паши обратилась в социальный фонд с просьбой включить такую коляску в индивидуальную программу реабилитации, но получила отказ, видимо, из-за стоимости этого вездехода.

На электрическое кресло-коляску вездеход-ступенькоход Caterwil GTS 4WD и дополнительное оборудование, с учетом скидки от производителя, нужна не подъемная для семьи Паши огромная сумма – 818 тысяч рублей. Сбор уже начался. В социальной сети создана специальная группа помощи. Паша каждый день отчитывается о собранных средствах.

К сбору средств для молодого колясочника приглашаются все, в том числе и чиновники администрации Волжского, которые не выполнили решение суда, обязавшего их установить пандус в подъезде инвалида.