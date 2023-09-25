



В последние годы болезнь Альцгеймера все чаще называют «эпидемией XXI века». По словам врачей, количество пациентов с таким диагнозом неуклонно растет. Не исключено, что будет расти и дальше – несмотря на развитие медицины, многочисленные исследования и поиски «золотой таблетки». О причинах этого всплеска, факторах риска и тревожных сигналах в поведении близкого человека корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с врачом-психотерапевтом Олегом Горбуновым.

– Есть версия, что в XXI веке из всех проблем самой актуальной станет старение, а из всех болезней – болезнь Альцгеймера. Что вы думаете о таком прогнозе?

– Чем лучше медицина, тем больше смертность от болезни Альцгеймера. Другие причины смертей можно и нужно предотвращать, эта же пока выглядит как финал жизни мозга. В медицине прекрасного далёка, там, где будет высокое качество жизни, старик Альцгеймер станет нашим неправящим королём.

Болезнь Альцгеймера переместится в основные причины смертей. И её, конечно, продолжат разгадывать: чем дальше, тем больше. В США «на Альцгеймера» уже сейчас ежегодно тратится 100 миллиардов долларов. Кстати, часто не по делу.

– Почему?

– Год назад великий и могучий журнал Science позволил себе назвать редакционную статью по-журналистски ярко: «Кляксы на поле». Это был разгром целой идеологии исследований ключевой болезни будущего. Выяснилось, что множество исследований были сфальсифицированы. И все они на тему основной гипотезы заболевания – амилоидной.

– Теперь в приоритете другие исследования болезни?

– Научный мир консервативен. Не всё сразу. Но приоритеты начали меняться.

– Это заболевание можно унаследовать? Каков риск, если у кого-то из близких оно уже диагностировано?

– В семьях большинства больных не отмечается предрасположенности к заболеванию. Установлены гены, мутации которых позволяют объяснить происхождение одной из ранних форм болезни. Выявлены гены, которые могут как способствовать, так и препятствовать поздней спорадической форме болезни. Генетики – одни из ведущих поисковиков помощи больным.





– А есть ли другие факторы риска?

– Гипертензия, диабет, повышенный уровень холестерина, курение могут поспособствовать развитию болезни.

– Стоит ли сдавать какие-то анализы, чтобы заранее знать о своих предрасположенностях?

– Диагностический лидер – тест «Краткая шкала оценки психического статуса». Он же MMSE. Следом за ним применяют тест «Батарея лобной дисфункции». Он же FAB. Желательно, чтобы тесты провёл медпсихолог. Важен точный сбор анамнеза при участии родственников. Дорогущие аппараты визуализации амилоида не так эффективны – амилоид-то найдут, но толку от этого будет не много. Для визуализации достаточно провести обычную МРТ.

– Многие болезни сейчас молодеют. А с Альцгеймером такого нет? Как вообще распознать первые симптомы заболевания у близкого человека? Что должно насторожить в его поведении?

– Болезнь Альцгеймера может помолодеть при общественном запросе на освещение темы, на развитие психиатрии, на поиск рецептов долголетия. Тогда расширится география выявления ранних признаков и ранних форм заболевания. В том числе на бытовом уровне.

Сейчас же во многих странах с ранними признаками для непрофи – засада. Их замечают и «ага, пора пришла». Ведь они похожи на возрастные изменения и хандру. Это снижение памяти, особенно на последние события, нарушение узнавания, слабость. В некоторых случаях появляются нарушение речи, дефицит словарного запаса, ухудшение тонкой моторики. Какое «ага»?! Нужно разбираться. Для этого как минимум необходимы популяризация обследований у медпсихологов, а также доступность и безопасность психиатрической помощи. Заметили признаки – и вперед, к специалистам.

– Что насчёт профилактики болезни?

– Это профилактика перечисленных факторов риска, некоторые лекарства, геропротекторы, физическая активность, активность мозга и диета. Ровно то же, что нужно для долголетия. Любопытно, что такой фактор риска, как гипертензия, отлично корректируется самыми популярными в мире лекарствами – статинами. Однако болезнь Альцгеймера статины никак не отодвигают.

– Что за диета?

– Кетоновая. Это когда в продуктах много жира и белка. Кетоновые тела участвуют в энергетической движухе в головном мозге. Для мозга это полезно. То же делают кокосы с помощью своего компонента – каприловой кислоты. Есть работы, доказывающие пользу ингредиентов средиземноморской диеты. Понятно, что в основном они проведены учеными юга Европы. Экономики их стран зависят от продаж оливкового масла и красного вина. К тому же французы и итальянцы – великолепные маркетологи. Потому к их выводам на обсуждаемую тему я, например, отношусь с осторожностью. Также пока с осторожностью отношусь к качественным исследованиям с выводами о том, что никотин – замечательное средство профилактики болезни Альцгеймера. Табачно-никотиновые гиганты умеют защищать свои интересы.

– Допустим, диагноз подтверждён. Можно ли с помощью лекарств облегчить проявления болезни?

– Облегчить проявления – да, обратить или замедлить развитие болезни – нет. Одна из проблем в том, что по известной причине долгие годы искали не там и не то. И, увы, продолжают искать: заведомо провальные клинические испытания проводятся долго. Те, что идут – не остановить. А эффективно используются сейчас лишь лекарства для уменьшения симптомов, когнитивных нарушений.





– Чем ещё можно помочь больным?

– Моей любимой когнитивно-поведенческой психотерапией можно побеждать даже такой «привет от Альцгеймера» как недержание мочи. Также важна роль ухода и присмотра. Этому обучают, как правило, родственников. В России другая модель помощи, здесь государство берет на себя социально-уходовые функции. Больным помогают в домах-интернатах.

– На этой неделе во всем мире проходит неделя популяризации здорового старения. Это действительно так актуально?

– Если задача в развитии, в решении проблем, то актуальна, например, креативность. А её в нашей медпрофилактике не больше, чем у стрелочника. Зато формализма – до небес. Центры медпрофилактики оклеены лозунгами и листовками с призывами сохранять здоровье. Сохранять?! А почему не улучшать? Название этой недели – тоже жесть. Вроде бы калька с английского, но там смысл несколько иной. Здоровое старение – оксюморон. Хорошо, что не здоровенное. В слове «старение» мало позитивного. А ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Почему бы эти семь дней не назвать «неделей популяризация здорового долголетия»? И дьявол не только в деталях.

– Кстати, о современных веяниях. Помогает ли в поиске средств для долголетия искусственный интеллект?

– Начал. Искусственный интеллект позволил отчасти решить проблему с исследованиями на людях. До 2023 года на людях испытаны только два вещества, замедляющие старение. Общеизвестно одно из них – флавоноид из яблок, гречки и винограда кверцетин.

Недавно тот же Science перепечатал статью испанских и шотландских учёных из The Conversation о поиске веществ против старения. Использовалась спецмодель ИИ. В статье немало тонкого шотландского юмора и находок. Так учёные называют стареющие клетки – зомби. Чем больше «зомби», тем хуже течение деменций, диабета 2 типа и онкозаболеваний.

В спецмодель загрузили несколько тысяч специально отобранных веществ – потенциальных победителей «зомби». Выиграли три. Они отлично уничтожают зомбаков, при этом сохраняют нормальные клетки живыми. Назову одного из победителей – гинггетин. Это флавоноид растения с необычными листьями. В Сочи эти листья можно набрать на чай. Я как-то набрал целый мешок. Запросто гинггетин можно найти и в аптеках. Притом, как в БАДах, так и в лекарствах.

– Нередко пожилых людей с букетом хронических заболеваний не прельщает мысль о долголетии. Какая мотивация жить долго?

– Соглашусь. Если человеку много лет, мотивации часто нет. Когда я работал в доме престарелых, проживающие нередко просили меня дать им умереть, а не носиться вокруг с заботой и капельницами. Вне домов престарелых наблюдалось похожее. Мотивацию жить долго тоже нужно создавать. Участием, юмором, позитивом, задачами, примерами, персонажами, аргументами. Своей работой. Ваша и моя для этого вполне годятся.

Беседовала Виктория Чумаков

Фото: архив ИА «Высота 102»