Общество

Концессии в Волгограде приросли новым руководителем

Общество 19.09.2023 11:58
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19.09.2023 11:58


В Волгограде в структуре ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения» произошли организационные изменения посредством перераспределения полномочий. Как сообщает ИА «Высота 102», на должность исполнительного директора обеих «Концессий» 19 сентября назначен Михаил Гущин.

При этом уточняется, что общий контроль и руководство «Концессиями тепло- и водоснабжения» по-прежнему осуществляет Олег Тетерятник в статусе заместителя директора ООО «Объединенные коммунальные концессии».  

По имеющимся сведениям, Михаил Гущин родился в Волгограде. Выпускник волгоградского политеха имеет управленческий опыт работы в жилищно-коммунальной и энергетической сферах города-героя.

Напомним, решением губернатора Волгоградской области в апреле 2023 года все функции управления «Концессиями теплоснабжения» и «Концессиями водоснабжения» были переданы на региональный, муниципальный и общественный контроль. 

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