Мэрия Волгограда покупает 760 квартир для переселенцев из трущоб

Общество 19.09.2023 11:37
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19.09.2023 11:37
Аукционы на покупку 760 квартир в новостройках для переселения жильцов аварийных домов объявлены в Волгограде. Как сообщили V102.RU в мэрии, это самая крупная партия жилья, которую закупает администрация для сокращения аварийного фонда в городе.
Всего планируется закупить 304 однокомнатных, 283 двухкомнатных, 131 трехкомнатную и 42 четырехкомнатных квартир.
- Общая площадь приобретаемых жилых помещений - свыше 31 тысячи квадратных метров, площадь отдельных квартир составляет до 85 квадратных метров. Жилье предназначено для передачи волгоградцам, проживающим в аварийных домах, переселение которых запланировано на 2024-2025 годы, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно конкурсной документации, все квартиры должны быть с чистовой отделкой, кухонными плитами и сантехникой.
По мере ввода новостроек к эксплуатацию переселенцы будут получать ключи от новых квартир. Собственники жилых помещений в аварийных домах получают квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры. Граждане также могут выбрать денежную компенсацию за свою недвижимость. Такой вариант предпочли более 300 собственников жилых помещений. Им выплачено в общей сложности свыше 400 миллионов рублей.
По данным мэрии, всего в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» из 253 аварийных домов до сентября 2025 года будут расселены порядка 10 тысяч человек.
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