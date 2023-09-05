«Это филькина грамота»: волгоградцы выразили недоверие МФЦ при оформлении отказов от биометрии

Группа волгоградцев, которые оформили отказы от сбора биометрических данных в МФЦ, засомневались в правомерности действий сотрудников многофункциональных центров и потребовали проверить их на соответствие закону. В частности, волгоградцы выразили сомнение в том, что их биометрические данные действительно будут исключены из единой системы даже после личных визитов в МФЦ и составления заявлений на отказ. Соответствующее обращение горожане уже направили уполномоченному по правам человека Волгоградской области.



Среди волгоградцев, которые требуют провести проверку действий сотрудников МФЦ, люди, у которых есть свои причины для отказа от биометрии. Кто-то опасается, что мошенникам удастся заполучить их изображения или запись голоса, а потом завладеть личным имуществом – квартирой, машиной и т.д. Некоторые не хотят лишнего контроля за своим передвижением, покупками, сделками, как со стороны государства, так и со стороны мошенников. Третьи отказались от сбора биометрии по религиозным убеждениям.



– Но мы сейчас не будем про наше отношение к биометрии, – рассказала V102.RU волгоградка Светлана. – Слава Богу, у нас есть право отказаться от этого, поэтому мы им и воспользовались. Пришли в МФЦ, написали заявления об отказе по установленной форме, но вот так называемые справки, которые нам дали в качестве подтверждения об исключении наших данных из единой системы, как мы считаем, не вызывают у нас доверия.



В частности, посетившие МФЦ в разных районах Волгограда горожане обратили внимание на то, что в выданных справках нет фамилии заявителя, который обозначен лишь номером СНИЛС. Фамилия сотрудника также скрыта номером СНИЛС, а в некоторых справках вместо номера СНИЛС работника МФЦ стоят сплошные нули. Справку с такими нулями, например, выдали волгоградке Наталье в одном из районных центров.



– Кроме того, непонятно, принят ли отказ от сбора биометрии оператором биометрической системы, поскольку в результате, выдаваемом районными МФЦ Волгограда, отсутствует подтверждение самого оператора об этом – нет его квалифицированной электронной подписи. Также в документе МФЦ не указаны другие данные – например, регистрационный номер запроса и ответа биометрической системы в МФЦ. Все это вызывает сомнения в том, что в биометрической системе зафиксирован отказ от сбора биометрии, – продолжает Светлана.





Волгоградцы изучили опыт МФЦ в других регионах по выдаче справок об отказе от биометрии и пришли к выводу, что в документах, выдаваемых в других субъектах России, содержится больше доказательств о том, что биометрические данные граждан действительно удалены из системы.

– Во-первых, в некоторых регионах справки выдаются на имя, фамилию и отчество заявителя, – утверждают горожане. – Кроме того, на них есть не только подпись и печать МФЦ, но и электронная подпись оператора биометрической системы с регистрационными номерами запросов и ответов из биометрической системы! Но таких данных в справках, которые выдают в Волгограде, нет! Запрос без номера просто невозможно отследить, поэтому мы не доверяем бумажкам, в которых утверждается, что наши данные исключены. Это какая-то филькина грамота, а не документ. А противоречивость в оформлении выдаваемых документов МФЦ вызывает у нас сомнения в юридической состоятельности этой процедуры.

Волгоградцы уже обратились в аппарат волгоградского омбудсмена с просьбой дать правовую оценку действиям МФУ Волгоградской области при реализации права граждан на отказ от биометрии.

Главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Волгоградской области Юрий Корзеев так прокомментировал позицию волгоградцев.





– Подобная реакция граждан на использование биометрической идентификации – это, в первую очередь, ответ на введение общества в формат новых цифровых технологий, затрагивающих свободу человека на личную жизнь, – считает Юрий Корзеев. – Второе – волгоградцы не без оснований пытаются предотвратить очевидные риски. Постоянные утечки и «сливы» персональных данных, практически ежедневно появляющиеся новые способы мошенничества с их использованием заставляют людей задуматься. У нас в производстве рассматривалась жалоба волгоградки, чьи паспортные данные злоумышленники использовали для дистанционного открытия кредита в одной из микрофинансовых организаций Москвы. Ушел почти год, чтобы доказать фальсификацию. Представьте, если мошенники с использованием уже цифрового слепка вашего лица продадут ваше жилье или оформят от вашего имени кредит. Доказать подлог даже в суде будет практически невозможно.

Что касается конкретного обращения волгоградцев по отзыву биометрических данных, то жалоба касается непосредственно процедуры оформления, пояснил главный специалист аппарата омбудсмена.

– Например, граждане небезосновательно указывают, законно ли то, что в ответе со статусом отказа из ГКУ ВО «МФЦ», не указывается фамилия, имя и отчество заявителя, а только номер СНИЛС. При этом согласно Гражданскому кодексу РФ, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество. По данному коллективному обращению жителей будет проведена проверка совместно с надзорными органами, - заверил Юрий Викторович.



Другие сомневающиеся в процедуре оформления отказа от сбора биометрии также могут обратиться за защитой своих прав к уполномоченному по правам человека Волгоградкой области.



Между тем, даже тем волгоградцам, которые уверены, что они не «отдавали» свою биометрию – не записывали голос и не сохраняли изображение своего лица, стоит проверить, не взяли ли у них эти данные тайком.



– Среди наших знакомых были случаи, когда у людей записывали голос, например, при посещении банков, но об этом их не предупреждали. Поэтому лучше пойти и написать заявление хотя бы по такой форме, которой сейчас пользуются в волгоградских МФЦ. Мы имеем в виду тех, кто против включения биометрии в единую базу. Кроме того, ваше изображение может попасть на видеокамеры в магазине, а вы, будучи уверенным, что ваших данных в единой системы, потом, наверное, очень удивитесь, когда оно туда попадет, - считают активисты.



Напомним, с 1 июня 2023 года россиянам предоставлено право отказаться от сбора и размещения своих биометрических данных в единой биометрической системе путем подачи такого отказа в МФЦ.



В последние дни августа в многофункциональных центрах наблюдаются очереди из горожан, желающих оформить отказ от данного предложения государства, спровоцированные слухами о том, что крайний срок для проведения этой процедуры ограничивается 31 августа. Однако затем в МФЦ опровергли данную информацию и заверили, что отказаться от сбора биометрии можно будет в любое время.

