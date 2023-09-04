



В Волгограде сегодня, 4 сентября, по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел открытый урок для старшеклассников МОУ «Лицей № 6 имени 10-й дивизии НКВД». Как сообщает ИА «Высота 102», на площади Чекистов в Ворошиловском районе в мероприятии принимали участие действующие сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и представители Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы.

– В ходе встречи школьникам рассказали о терроризме, трагических событиях в Беслане, Буденновске, Волгограде и других городах России. Лицеисты, в свою очередь, задали ветеранам интересующие их вопросы, касающиеся деятельности органов безопасности Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





В завершении урока присутствующие почтили память жертв террористических актов минутой молчания и возложили цветы к памятнику Чекистам.