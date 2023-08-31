Мэрия Волгограда задолжала миллион за содержание и ремонт помещений в центре города





Арбитражный суд Волгоградской области обязал администрацию Волгограда погасить задолженность по оплате за содержание и ремонт общего имущества нежилых помещений по 30 адресам в Центральном районе.

Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитража, с иском в суд обратилось ООО «УК «ЦентрВолга», которая управляет многоквартирными домами, в которых находятся нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета. Это дома на проспекте Ленина, на улицах Мира, Чуйкова, Порт-Саида, Советская, Коммунистическая, Гагарина и других.

В суде установлено, что мэрия накопила долги перед УК в сумме более 629 тысяч рублей, а с учетом индексации с 1 января 2023 года тарифа за содержание и ремонт общего имущества сумма задолженности и вовсе перевалила за 1 миллион рублей.

В июне текущего года арбитражный суд удовлетворил иск управляющей компании, но мэрия не согласилась с решением и обжаловала его. В частности, представители администрации Волгограда обжаловали факт взыскания проиндексированной суммы задолженности.

- В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает на то, что истец неправомерно производит расчет задолженности, применяя с 01.01.2023 проиндексированный размер платы за ремонт и содержание общего имущества. Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для отмены решения Арбитражного суда Волгоградской области, указав, что договорами управления многоквартирными домами установлен механизм по индексации платы за содержание жилого помещения, подлежащий применению управляющей организацией, - пояснили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд установил, что суд первой инстанции сделал правильные выводы о том, что УК произвела индексацию тарифа размера платы на индекс потребительских цен на ЖКУ по данным (по оценке) Росстата в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, определенный и официально опубликованный в порядке, установленном действующим законодательством РФ на дату подписания договора управления.

Помимо погашения задолженности, мэрию обязали выплатить неустойку и почтовые расходы. Решение вступило в законную силу.







